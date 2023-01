Le terme libere di Segesta | un luogo incantevole a pochi passi da Palermo

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 8 gennaio 2023) La temperatura delle sue acque calde, dai quaranta gradi in su, è un toccasana per il corpo e ritempra anche lo spirito. Ogni periodo dell’anno è buono per andarci, nei mesi invernali, in primavera, nel crepuscolo estivo, quando si ha un calo delle temperature. Parliamo delledi. A poca distanza da, a Castellammare del Golfo (TP), proprio sul confine cone Alcamo, in un posto delimitato da una pittoresca parete rocciosa bianca e rosa, disseminato di canneti, cespugli e nidi di uccelli, si trova questa piscina termale libera. Raggiungerla è facile, basta partire dain direzione di Alcamo e uscire ad Alcamo ovest per poi proseguire a piedi per 10 minuti, dopo aver percorso un sentiero sterrato e leggermente in pendenza. Scampagnata low cost ...