Le previsioni di Christian Panucci per Milan-Roma

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - "Ilha convinto sicuramente di più e secondo me è la favorita del match. Laha fatto piuttosto fatica a battere il Bologna nell'ultima giornata"., ex giocatore di entrambe le squadre, e oggi opinionista sportivo, prova ad 'anticipare' con l'AGI la sfida tra, in programma domani sera alle 20,45 a San Siro. I giallorossi si presenteranno al Meazza con un attacco rinnovato rispetto a quello esibito mercoledì all'Olimpico, e ritroveranno un tridente d'attacco con al centro Abraham, reduce da un periodo sottotono, autore di sole tre reti in questa stagione in Serie A: "Secondo me è solo un momento - spiega l'ex difensore ligure, oggi 49enne - capita agli attaccanti di restare a digiuno per un periodo e poi all'improvviso di tornare a segnare ...