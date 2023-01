Le pagelle della Juve | Rabiot fa la differenza | Rugani di sostanza

(Di domenica 8 gennaio 2023) Allegri (all.) 6,5 Lasoffre ma vince senza subire gol. Un copione che non cambia e che tutto sommato non potrebbe piacergli di ...

Allegri (all.) 6,5 La Juve soffre ma vince senza subire gol. Un copione che non cambia e che tutto sommato non potrebbe piacergli di ...(dal 19' st Djidji 6: entra bene interrompendo subito un contropiedeSalernitana) Schuurs 6,5: contrasta bene Dia lanciato verso la porta al 32', centra il legno di testa al 42'. Mette la ... Monza-Inter, le pagelle: per l'arbitro Sacchi un disastro da 4,5. Lukaku peggiore in campo, 4 Federico Chiesa si guadagna la palma di migliore in campo nel match vinto dalla Juventus ieri sera contro l'Udinese: come riportano i colleghi di "Eurosport", l'attaccante ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Salernitana-Torino 1-1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è per distacco Ochoa, che tiene a galla ...