Le indagini di Lolita Lobosco 2 | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

Leggi su tpi

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ledi2: trama, cast, quante puntate, location e streaming Da domenica 8 gennaio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ledi2, ladella fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, laè composta da sei serate. Alla regia Luca Miniero su una sceneggiatura scritta da ...