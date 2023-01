Le indagini di Lolita Lobosco 2 | recensione della serie con Luisa Ranieri

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lade Ledi2:torna a vestire i panni del vicequestore di Bari per risolvere casi complessi, gestire la sua vita sentimentale e combattere pregiudizi verso le donne al comando Ledi) è una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica, in carriera. Vicequestore del commissariato di polizia a Bari, è a capo di una squadra di soli uomini. In questa seconda stagioneè alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi collaboratori Forte (Giovanni Ludeno) ed ...

DavideMaggio.it

... Luisa Ranieri svela nel talk di Rai1 che mamma è: 'Accogliente e protettiva' La moglie di Luca Zingaretti ed interprete di LediLobosco 2 ha aggiunto che il primo incontro con il ...La fiction Grande ritorno in tv: LediLobosco 2, seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi torna in onda a partire da questa sera, domenica 8 gennaio, ... Le Indagini di Lolita Lobosco 2: nuove indagini e una fiamma dal passato per il vicequestore di Luisa Ranieri Scopri quando va in onda Le indagini di Lolita Lobosco 2 stagione, la fiction con protagonista Luisa Ranieri su Rai 1!A che ora inizia Le indagini di Lolita Lobosco 2: l'orario della messa in onda su Rai 1 della fiction con Luisa Ranieri. Tutte le info ...