Le indagini di Lolita Lobosco 2 | quante puntate | durata e quando finisce

(Di domenica 8 gennaio 2023)sono previste per Ledi2, la seconda stagione della serie tv con Luisa Ranieri in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda seiper sei prime serate. La prima domenica 8 gennaio 2023; l’ultima domenica 12 febbraio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: domenica 8 gennaio 2023 Seconda puntata: domenica 15 gennaio 2023 Terza puntata: domenica 22 gennaio 2023 Quarta puntata: domenica 29 gennaio 2023 Quinta puntata: domenica 5 febbraio 2023 Sesta puntata: domenica 12 febbraio 2023Ma quanto dura () Ledi2? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La ...

Luisa Ranieri svela nel talk di Rai1 che mamma è: 'Accogliente e protettiva' La moglie di Luca Zingaretti ed interprete di LediLobosco 2 ha aggiunto che il primo incontro con il ... La fiction Grande ritorno in tv: LediLobosco 2, seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi torna in onda a partire da questa sera, domenica 8 gennaio. Lolita Lobosco è un personaggio immaginario protagonista, prima ancora che dell'omonima fiction di Rai1, dei romanzi di Gabriella Genisi ...