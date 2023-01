Le indagini di Lolita Lobosco 2 | la recensione della serie con Luisa Ranieri

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il film: Ledi2. Regia: Luca Miniero. Cast:, Lunetta Savino, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Camilla Diana, Giulia Fiume, Mario Sgueglia. Genere: Commedia/Poliziesco. Durata: 100 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa. Trama:è una donna forte, indipendente e “capatosta”. Almeno così la descrive la madre Nunzia. Tutte qualità che le hanno permesso di mantenersi, non senza difficoltà, in bilico tra la sua brillante professionalità e la bellezza di una donna del sud. Non è un caso, infatti, che a precederla è la sua fama. Ossia quella del Vice Questore più affascinante di Bari. Ma anche il più intelligente ed arguto, dotato di un cuore ed un senso per la giustizia ...