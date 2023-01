Lazio | solita rimonta degli avversari | 2-2 con l’Empoli

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 gennaio 2023) – Non c’è niente da fare, laè uno squadrone con un solo difetto: non le entra nella capoccia che le partite durano novanta minuti (più il recupero). Oggi controha dominato per un’ora, segnando due gol che le avrebbero consegnato tre punti meritatissimi. Poi, negli ultimi minuti, con una generosità degna di miglior fine, ha regalato il pareggio agli, che non si sono mai arresi. Mentre Sarri scriveva sul taccuino nuovi capitoli del suo romanzo, i biancocelesti hanno esaurito le loro forze, non trovandone altre in panchina. I tifosi hanno capito la difficoltà dei laziali e hanno cercato col pensiero di far correre più in fretta il cronometro dell’arbitro, non riuscendo nell’impresa di far correre di più i calciatori con la maglia biancoceleste. Il cronometro non si è lasciato convincere e così, in dieci minuti, ...