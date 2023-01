Lazio | Sarri | ' Non capitalizzare una partita così è pesante'

Lazio News 24

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l'Empoli. Lazio, Sarri non si dà pace: 11 punti persi da rimonte subite. La Lazio ci ricasca e dopo Lecce si fa rimontare in casa anche dall'Empoli, che strappa un 2-2 all'ultimo respiro. All'Olimpico la Lazio rallenta ancora e viene fermata in rimonta da un Empoli mai domo. Parte bene la squadra di Sarri che sfrutta un autogol dopo pochi secondi per sbloccare il match.