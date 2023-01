Lazio | Sarri | «Lotito era dispiaciuto per il risultato finale | ma…»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Empoli Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN. PARTITA – «Abbiamo fatto una partita di alto livello, mi sembrava stretto il 2-0. Abbiamo commesso un errore sul 2-1, poi dopo c’è stata sfortuna. La squadra è stata sempre in controllo della gara.eraper ilma non per la prestazione. Difficile da accettare, con questa prestazione è difficile. Abbiamo commesso un’ingenuità e ora le paghiamo tutte a caro prezzo» CILINDRATA MENTALE – «Noi abbiamo questa grande difficoltà a livello mentale. I numeri fisici sono uguali tra primo e secondo tempo. Non riusciamo ad essere applicati ...

Lazio News 24

Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l'Empoli Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN. PARTITA ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Non capitalizzare ... Lazio, Sarri non si dà pace: 11 punti persi da rimonte subite La Lazio ci ricasca e dopo Lecce si fa rimontare in casa anche dall’Empoli, che strappa un 2-2 all’ultimo respiro. All’Olimpico ci ...ALTRE NOTIZIE – La Lazio rallenta ancora e viene fermata in rimonta da un Empoli mai domo all’Olimpico. Parte bene la squadra di Sarri che sfrutta un autogol dopo pochi secondi per sbloccare il match.