Lazio | Sarri | 'Diamo il segnale di non essere una squadra di grande cilindrata mentale'

Lazio News 24

Nel post match, ai microfoni di Dazn, Maurizioha commentato : "Abbiamo fatto una buona ... Anche dopo il 2 - 1 laera in controllo. Lotito negli spogliatoi Come me e Tare eravamo ...5 Dopo Lecce lasubisce un'altra rimonta con un'altra squadra tecnicamente inferiore: un limite che a questo punto non può essere solo caratteriale. Starà adesso all'allenatore trovare un ... Lazio, Sarri non si dà pace: 11 punti persi da rimonte subite SERIE A - Altra rimonta subita dalla Lazio, che dopo essersi portata sul 2-0 contro l'Empoli viene ripresa da Caputo e Marin.La Lazio viene beffata negli ultimi minuti dall’Empoli per 2-2. Dopo la sconfitta a Lecce, Maurizio Sarri e i suoi non sfruttano alla perfezione la frenata dell’Inter per guadagnare ...