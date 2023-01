(Di domenica 8 gennaio 2023) Pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita-Empoli, lo Stadio Olimpico ha dedicato un lungo e, scomparso poche settimane fa. Tutto il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire mentre sul maxi-schermo scorrevano le immagini dell’ex calciatore serbo in campo con la maglia della. Non sono ovviamente mancati gli striscioni dedicati a, come ad esempio “uno di noi” e “, ora sfonda anche le porte del Paradiso“. Bel momento dunque all’Olimpico di Roma prima di tuffarsi nell’atmosfera del match. In alto ildel. SportFace.

Tutto nel segno di Vialli , ricordato in unmomento prepartita in cui, oltre al minuto di ... oggi domenica 8 Gennaio si giocano Salernitana - Torino (12.30),- Empoli e Spezia - ...Lo ricorda così il bomber dellae della Nazionale., 'Mi parlavi come se mi conoscessi da una ... Con una letterala Sampdoria ha voluto salutare l'ex attaccante scomparso immaginandolo ... Lazio, il toccante tributo dell'Olimpico a Sinisa Mihajlovic (VIDEO) «Speravo in un miracolo». Così Roberto Mancini parla dell’amico di una vita Gianluca Vialli, morto il 6 gennaio per un tumore al pancreas. «È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di t ...Una perdita enorme per il mondo del calcio e non solo quella di Gianluca Vialli. Da chi ha sognato di essere lui, a chi dalla sua battaglia contro il tumore ha tratto ispirazione ...