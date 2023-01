Lazio-Empoli | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 8 gennaio 2023) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Olimpico di Roma, laospita l’nella gara valida per la 17esima giornata diA. I biancocelesti cercano un pronto riscatto dopo lo stop contro il Lecce. Gli azzurri vengono da un punto importante contro l’Udinese. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dellaCredits: S.S.FacebookLasi era presentata in questo 2023 con l’ambizione di partire bene e ritagliarsi un posto nell’alta classifica. Lo stop al Via del Mare contro il Lecce ha probabilmente ridimensionato la squadra di Sarri. Più che altro nella rimonta per 2-1 subita, si sono manifestati un po’ gli ...

