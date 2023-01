Lazio - Empoli | le pagelle | Luis Alberto ispirato | 7 Guizzo Marin | 7

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sul secondo gol forse qualcosa avrebbe potuto fare. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Corriere dello Sport

Sul secondo gol forse qualcosa avrebbe potuto fare. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ...2 - 2 RETI: 2' pt Felipe Anderson; 9' st Zaccagni, 39' st Caputo, 49' st Marin.(4 - 3 - 3): Provedel 6; Lazzari 6.5 (25' st Hysaj 5.5), Casale 5.5, Romagnoli 5, Marusic 6; ... Lazio-Empoli 2-2: Marin beffa Sarri all'ultimo, altra rimonta subita Finisce 2-2 il match dell’Olimpico tra Lazio ed Empoli. Biancocelesti in doppio vantaggio con Felipe Anderson e Zaccagni, ma i toscani hanno una.Finisce 2-2 il match dell’Olimpico tra Lazio ed Empoli. Biancocelesti in doppio vantaggio con Felipe Anderson e Zaccagni, ma i toscani hanno una grande reazione e nei minuti finali del match prima acc ...