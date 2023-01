(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Clamoroso finale allo stadio Olimpico di Roma. Ladi Maurizio Sarri non riesce a tornare al successo e dopo il ko con il Lecce e rimedia solo ilper 2-2 con l’nel match valido per la 17esima giornata della Serie A. I biancocelesti dopo aver sostanzialmente comandato tutta la sfida, con le due reti di Felipe Anderson al 2? e di Zaccagni al 54?, subiscono all’83’ il gol di Caputo e nel finale vengono raggiunti da Marin al 94?. Lacon questo pari sale a 31 punti, mentre la squadra di Zanetti si porta a 19 punti. LA PARTITA –subito in forcing e al 2? passa in vantaggio: corner di Luis Alberto, spizzata di Felipe Anderson che batte Vicario grazie anche alla deviazione involontaria di Caputo per l’1-0. Lacontrolla la gara senza ...

Laha bisogno dello psicologo, ormai è ufficiale. Contro l'all'Olimpico altro psicodramma come a Lecce, forse perfino peggio. Al 38' della ripresa la squadra di Sarri è serenamente in ...Prima della partita della 17ª giornata di Serie A, pareggiata per 2 - 2 contro l', laha voluto rendere omaggio a Sinisa ... Lazio-Empoli 2-2, pareggio toscano al fotofinish 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – La Lazio non riscatta la brutta figura di Lecce e si fa rimontare dall’Empoli: 2-2 il risultato maturato nel finale, dopo il doppio vantaggio dei capitolini.Con un gol per tempo e in dominio pressoché assoluto per 83 minuti, la Lazio all’Olimpico contro l’Empoli ripete gli stessi errori di mercoledì a Lecce e in 10 sciagurati minuti vanifica un doppio ...