Lazio - Empoli | 2 - 2 | le pagelle dei biancocelesti Provedel incerto | Immobile sbiadito | Zaccagni efficace | Basic disastroso

(Di domenica 8 gennaio 2023)hanno pareggiato 2 - 2 allo stadio Olimpico in una partita della 17esima giornata di serie A. Ipassano in vantaggio con Felipe Anderson (2' del primo tempo) e(9'...

Adnkronos

ROMA - Tredici punti persi da situazione di vantaggio. Il dato condanna ladopo l'ennesima rimonta incassata. Da 2 - 0 a 2 - 2 contro l': dieci minuti senza bussola ed ecco il pareggio beffa che vale un misero punto dopo una partita comandata . Nel post match, ai ...Francesco Caputo, attaccante dell', ha parlato al termine del match contro laai microfoni di DAZN Francesco Caputo, attaccante dell', ha parlato a DAZN. PAROLE - "In questo momento sono felicissimo come un bambino. ... Lazio-Empoli 2-2, pareggio toscano al fotofinish [themoneytizer id=”99064-6] Al termine del deludente pareggio arrivato contro l’Empoli, Romagnoli ha commentato così la gara. Ecco le sue parole: “A Lecce abbiamo buttato il secondo tempo, oggi in di ...La Lazio viene beffata negli ultimi minuti dall’Empoli per 2-2. Dopo la sconfitta a Lecce, Maurizio Sarri e i suoi non sfruttano alla perfezione la frenata dell’Inter per guadagnare ...