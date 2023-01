Lazio Empoli 2-1 LIVE | Caputo accorcia le distanze

(Di domenica 8 gennaio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A traed. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Solo la Lazio

All'Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A traed ...Serie A, in campo2 - 0 DIRETTA Spezia - Lecce 0 - 0 DIRETTA Alle 18 Sampdoria - Napoli. LE RETI Padroni di casa in vantaggio al 2': corner di Luis Alberto, spizzata di Felipe Anderson che batte ... Lazio-Empoli, Curva Nord chiusa Una maglia e più storie stampate. La Lazio, nel pre partita, ha indossato delle t-shirt d'allenamento speciali: davanti il logo laziale, che festeggia i 123 anni di storia; dietro, una scritta… Leggi ...Serie A TIM | 17ª giornata Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - EMPOLI 2-0 (2' Felipe Anderson, 53' Zaccagni) LAZIO ...