Lazio Empoli 2-0 LIVE | raddoppio di Zaccagni

(Di domenica 8 gennaio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A traed. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Solo la Lazio

All'Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A traed ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Felipe Anderson FLOP: Caputo VOTI: a fine ... Lazio-Empoli, Curva Nord chiusa Serie A TIM | 17ª giornata Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - EMPOLI 1-0 (2' Felipe Anderson) LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, ...Simeone, esattamente vent’anni fa proprio contro i toscani il cholo sigla la sua ultima rete con la maglia biancoceleste La sfida di domani contro l’Empoli per la Lazio ha il sapore… Leggi ...