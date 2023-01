Lazio | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 gennaio 2023) La sessione invernale diha inizio, e per gli appassionati diè giunto il momento di monitorare i colpi delle diverse squadre in vista dell’asta di riparazione. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sui consigli per ildella. A meno di sorprese non ci saranno colpi di scena da parte dei biancocelesti in questa sessione di mercato. Il quarto posto in classifica, infatti, è la dimostrazione di come l’organico a disposizione di mister Sarri sia più che adeguato per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions. Il tecnico toscano però, ha comunque avanzato delle richieste alla società per “allungare” la rosa: un vice-Immobile e un terzino sinistro. Secondo alcune testate giornalistiche, al momento i nomi sul taccuino di Igli Tare per accontentare l’ex ...