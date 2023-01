(Di domenica 8 gennaio 2023) di Alessandro Lauronel settore turistico orami da anni. Ne ho viste e ne vedrò di cotte e di crude. Siamo una delle principali categorie cheno avanti con orgoglio e sacrificio il Pil italiano. Pur non essendo un metro di misura che condivido, sta di fatto che produciamo. E tanta. Produciamo milioni di euro nelle stagioni estive e invernali. Negli hotel dove prestiamo servizio, nei bar e nei ristoranti. Non entro questa volta nel diatriba mediatica del reddito di cittadinanza. Anche lì stiamo solo facendo il gioco di chi governa. Una lotta tra poveri. Mi voglio soffermare sul mio settore e sul perché un comparto così fondamentale e imnte non abbiamo un Ccnl aggiornato. Il nostro contratto è scaduto nel. Due anni prima della pandemia e quattro prima della guerra in ...

Il Fatto Quotidiano

...la prima volta che uniscono le forze per uncosì ampio e complesso . La prima collaborazione che viene in mente fra North of Loreto, cioè Bassi Maestro, e Gué è quella targata "Fast life":...... sfida tv a distanza per la leadership del PD: convergenza sul 'partito del', non sul cambio ...schemi ' provano a procurarsi la spinta necessaria per posizionare questo o quel candidato... Lavoro nel turismo e so quanta ricchezza porta. Eppure i contratti sono scaduti nel 2018 Giustizia civile in provincia di Caserta, i numeri di chiusura del 2022 ci dicono che stiamo tornando rapidamente ai livelli pre Covid, specie nei settori Lavoro e Previdenza. Crollano invece ...Comunque vada il giallo ultra ventennale legato alla morte di Serena Mollicone, resterà il luogo dell'omicidio. L'accusa ha sostenuto che l'assassinio sarebbe stato consumato ...