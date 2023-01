LaVine e DeRozan | coppia infuocata | la loro serata magica contro Utah

(Di domenica 8 gennaio 2023) Terza vittoria in fila per i Bulls, che dopo la vittoria di Philadelphia tornano a casa e battono anche i Jazz, arrivati invece alla sesta sconfitta ...

Sky Sport

Terza vittoria in fila per i Bulls, che dopo la vittoria di Philadelphia tornano a casa e battono anche i Jazz, arrivati invece alla sesta sconfitta ...Solo panchina, invece, per Simone Fontecchio nella sconfitta esterna di Utah Jazz: i Chicago Bulls si aggiudicano la sfida per 126 - 118 con 36 punti die 35 di. Quinta affermazione di ... NBA, risultati di oggi: Lakers 5 vittorie in fila con super LeBron, Doncic guida i Mavs ROMA (ITALPRESS) – Paolo Banchero grande protagonista nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 20enne ala grande-centro ...Non gioca Simone Fontecchio e allora ci pensa la coppia LaVine-DeRozan (71 punti) a fare la differenza contro Utah. Risultati: Sacramento-LA Lakers 134-136 Chicago-Utah 126-118 Dallas-New Orleans ...