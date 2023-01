Lautaro Martinez e quella frase sui social che alimenta i dubbi sull' arbitro

(Di domenica 8 gennaio 2023) MILANO - Un gol oltre il novantesimo, una vittoria sfumata. In casa Inter il pareggio ottenuto dal Monza in extremis spinge tutti a scagliarsi contro l'Sacchi. Il gol annullato ad Acerbi - con ...

MILANO - Un gol oltre il novantesimo, una vittoria sfumata. In casa Inter il pareggio ottenuto dal Monza in extremis spinge tutti a scagliarsi contro l'arbitro Sacchi. Il gol annullato ad Acerbi - con ...Inter beffata nel recupero dall'autogol del neo entrato Dumfries sullo stacco dell'ex Caldirola e al quale non bastano i guizzi di Darmian e del campione del mondo. Un 2 - 2 però tra ... Sky - Ancora panca per Lautaro: confermati Dzeko e Lukaku. Riposa Acerbi, torna De Vrij L'attaccante nerazzurro sulla volata Scudetto: "Ci credo, credo a tutto perchè manca tanto ma dobbiamo migliorare".“C’è tanta rabbia perché dopo 4 o 5 anni che si lavora con il VAR commettere questi errori vuol dire che le cose non sono chiare. Ci prendiamo le nostre responsabilità, potevamo chiuderla prima, però ...