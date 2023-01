Agenzia ANSA

L'di taekwondo Nahid Kiani ha pubblicato oggi una immagine sui social che la ritrae senza hijab, il velo islamico. La donna, che ha vinto medaglie di bronzo ai Campionati asiatici 2016 e ...Non rientrerà in Iran Sara Khademolsharieh , la 25enne giocatrice di scacchiche ha gareggiato ai mondiali di Almaty in Kazakistan senza indossare il velo si trasferirà ...a Teheran l'... L'atleta iraniana di taekwondo Nahid Kiani senza velo sui social ... ROMA, 08 GEN - L'atleta iraniana di taekwondo Nahid Kiani ha pubblicato oggi una immagine sui social che la ritrae senza hijab, il velo islamico. La donna, che ha vinto medaglie di bronzo ai Campionat ...Roma, 8 gen. (LaPresse) - "La giustizia non si può stabilire con una corda". E' il duro sfogo su twitter del centravanti della nazionale iraniana, Mehdi ...