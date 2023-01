l’arte pittorica di Mariella Sbriglio

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 8 gennaio 2023) Calabria – Oggi voglio parlarvi di una donna, un’artista di origini calabresi che da tanto tempo vive al nord, l’artista, la quale è nata a Francica (VV) ma da tanti anni residente ad Oggiono (Lecco). Fin da giovane ama disegnare, dipingere, una passione che sente di avere nel sangue, così si iscrive ad una scuola artistica del territorio vibonese, ed in effetti, grazie agli studi ed alla sua passionesi diploma al Liceo Artistico. L’esordio con il pubblico però ha inizio in età adulta, mettendo su famiglia non è stata molto attiva nel mondo del, non è sempre presente in mostre anche per via del suo carattere, però mantiene costantemente viva la sua ricerca artistica, dilettandosi a dipingere quadri, sia per amore della pittura, sia per commissione. A partecipato comunque a varie ...