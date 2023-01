L’anno nero dell’energia e i timidi passi verso la transizione | ma le lobby sono ancora troppo forti

(Di domenica 8 gennaio 2023) Se dovessimo fare un bilancio sull’avanzamento della conversione energetica nelappena conclusosi difficilmente potremmo essere ottimisti, anzi! L’energia è emersa nel suo aspetto più politico, svincolandosi dal peso del solo mercato, condizionata ampiamente da un’incipiente “terza guerra mondiale a pezzi”. La stessa coesione della Ue, dimostrata al tempo del “20/20/20”, si è frantumata a fronte di una crisi energetica senza precedenti. Dodici riunioni dei ministri– precedute da 191 riunioni di gruppi di lavoro e ambasciatori – per coordinare la risposta dell’Europa all’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità hanno soltanto assunto l’impegno generico ad acquistare congiuntamente la fonte fossile ad impatto forse meno devastante e ad accelerare l’autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile, per sostituirla in un futuro ...

Il Fatto Quotidiano

Una rilevazione dell'Ausl dello stessoparlava di un bambino ... Come si fa a prevenire'obesità nei più piccoli "In primis ... le diete infatti devono sempre mettersu bianco i corretti ...Al 30 giugno 2022'indebitamento netto è di 153 milioni, in calo ... in calo dai 236 di unprima, ma le recenti indagini sul ... Una grana nel 2023 del club bianco