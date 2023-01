(Di domenica 8 gennaio 2023) L’Inter si lamenta per l’arbitraggio dicontro il Monza, ma ilviene ignorato dopo quanto ha subito da. Sull’arbitraggio dia Milano avremmo voluto porre un definitivo velo pietoso ma l’ennesima provocazione giunta da Milano ci costringe a ritornarci su. Lungi da noi ogni confronto dialettico con chi senza argomentazione e dati fattuali si scaglia con tale veemenza verbale contro ile i napoletani dopo l’ennesima beffa arbitrale subita. Ma a questo sistematico revival di personaggi del mainstream mediatico che ci offendono, insultano e pretendono di educarci al minimo accenno di protesta per l’ingiustizia subita siamo purtroppo abituati. Milano ci insegna a piangere e ‘fott…’? La verità sugli scudetti scippati Sono sempre i soliti luoghi comuni e le mezze verità ...

Continua a far discutere la decisione'arbitro Sacchi di annullare il goldi Acerbi ed anche Enrico Varriale dà ragione alleinteriste ma l'ex vicedirettore di Raisport va oltre e paragona l'episodio al gol della Cremonese annullato contro la Juve. ......su DAZN per- Napoli hanno causato notevolinel ... L'ultimo di questi si è verificato dopo- Napoli , mercoledì ... Se l' Agcom dovesse riconoscere come fondati i motivi'... Lamentele dell’Inter e ingiustizie verso il Napoli: Sacchi sospeso, Sozza premiato