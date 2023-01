LaLiga Santander | Atlético – Barcellona | programma e dove vedere oggi in tv la partita della 16a giornata di Prima Divisione

(Di domenica 8 gennaio 2023) 2023-01-08 02:49:15 Il web è in subbuglio: Atltico Madrid Y FC Barcelona affrontaredomenica 8 gennaio alle 21:00 ore nel SpotifyCamp Nou nellacorrispondente al giorno 16. Primo giorno di questo nuovo anno 2023. L’insieme locale, il Atltico Madridarriva alladopo aver battuto comodamente il Real Oviedo per 0-2 nei sedicesimi di finale. Coppa del Re. Occasione per gli uomini di Simeone di strappare punti a una delle prime due classificate. La squadra ospite, il FC Barcelonaarriva al match dopo aver battuto l’Intercity di Alicante 3-4 ai supplementari nei sedicesimi di finale Coppa del Re. I catalani hanno bisogno di vincere per continuare nella lotta per il titolo e lasciarsi alle spalle i cattivi presagi generati dopo il ritornoCoppa ...

Ulteriore smacco per la Serie A in merito al calcio in tv. Come riporta calcioefinanza.it,ha annunciato la distribuzione dei ricavi da diritti tv per i club nella stagione 2021/22. ......Isco ha disputato un totale di 19 partite ufficiali in biancorosso, suddivise in 12 gare de, sei in Champions League e una in Copa del Rey. Ha segnato un gol, contro l'FC Copenhagen ... LaLiga, il programma completo della 16a giornata El futbolista mexicano ex del Monterrey, César Montes, jugó por primera vez en LaLiga Santander cuando entró de cambio en el segundo tiempo en el partido contra el Girona. El duelo terminó en empate a ...El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló después de la caída de su equipo frente a Villarreal por LaLiga Santander.