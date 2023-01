La vera eredità di Ratzinger e il futuro della Chiesa Scrive Giovagnoli

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) La morte di una grande figura – e Josephlo è stato certamente – costituisce generalmente l’inizio di una riflessione d’insieme sul suo pensiero, la sua opera, la sua vita, impossibile quando un’esistenza non si è ancora definitivamente conclusa. Il “dopo” dovrebbe avere soprattutto l’obiettivo di mettere a fuoco il suo posto nella storiae la suaper i posteri. Invece, finora, il dopoè stato soprattutto un’altra cosa: un’operazione politico-mediatica per utilizzare strumentalmente il papa morto contro il papa vivo, Benedetto XVI contro Francesco. Ne è protagonista una piccola ma agguerrita pattuglia giornalistica che ha lanciato la tesi secondo cui la morte del papa emerito sarà un duro colpo per il papa regnante: non più protetto ...