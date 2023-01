La storia della spia tedesca Elyane Duprez cioè Marie Angele Dauwe

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) Belga di origine (nata a Gent il 25 maggio 1923), di carattere forte e intelligenza brillante, al di sopramedia, oltre al fiammingo (idioma natale), dagli iniziguerra aveva iniziato a studiare e parlare francese e tedesco. In seguito riuscì a farsi capire anche in inglese. Durante la campagna di occupazione nazista del Belgio nel 1940fu prima evacuata in Francia, a Valenciennes, poi, con altre sette donne, inviata a Francoforte, dove fu impiegata nell’ospedale militare. Avendo ormai già una buona conoscenzalingua, fu utilizzata come interprete, oltre a fare altri piccoli lavori nell’ospedale. Dopo circa tre mesi, sospettata per la fuga di alcuni militari, fu condotta alla Gestapo Kommandatur e interrogata sulle sue ...