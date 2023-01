La Spezia Giovanni Pieroni morto mentre stata sciando a Magnolta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Incidente a, in Valtellina., spezzino di 29 anni, èstava effettuando una discesa nel comprensorio della, Giovannsi è schiantato contro un cannone sparaneve. Nell’impatto ha riportato gravissime lesioni a causa delle quali è spirato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. La Procura di Sondrio ha disposto indagini per accertare anche eventuali responsabilità. L’incidente mortale è avvenuto su un tracciato di all’incirca 600 metri che parte da 1.880 metri sul livello del mare.era in settimana bianca insieme alla famiglia. Il cannone sparaneve e l’attrezzatura dello sciatore sono stati sequestrati.

