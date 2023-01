La moviola di Juve - Udinese | niente rigore su Paredes - Beto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Partita non difficile per Marchetti , non preciso: alcune sbavature - non decisive - rendono la sua direzione meno incisiva. Come si faccia - esempio - a fischiare punizione ad un giocatore (Kostic) ...

Partita non difficile per Marchetti , non preciso: alcune sbavature - non decisive - rendono la sua direzione meno incisiva. Come si faccia - esempio - a fischiare punizione ad un giocatore (Kostic) ...Sui social fioccano le reazioni in merito alla direzione di gara di Marchetti: "dopo il goal buono annullato alla Cremonese ecco il rigore negato .da diverse giornate latirata su di peso", ... Juventus-Udinese, la MOVIOLA LIVE: Paredes protesta per un rigore Brescia Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live della gara valida per il secondo turno preliminare di Coppa Italia La Juventus Women dopo aver battuto il Cittadella fa visita al Bre ...Il giornalista Enrico Varriale ha commentato quanto è accaduto nel corso della partita tra il Monza e l'Inter, match finito con il punteggio di 2-2.