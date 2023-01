La Lazio si butta via | l’Empoli rimonta due gol | finisce 2-2

Fantacalcio ®

16.59 Serie A:- Empoli 2 - 2,al Picco 0 - 0 Dopo lo scivolone a Lecce, lasivia con l'Empoli: da 2 - 0 a 2 - 2. Biancocelesti a segno dopo 79 secondi: corner tagliato L. Alberto, Caputo devia di testa nella sua porta. Zaccagni spreca al 19' una grande chance, ...... il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 sia capofitto sulla diciassettesima giornata ,... Lasarà chiamata a riscattare all'Olimpico la sconfitta di Lecce contro l'Empoli mentre l'... La Lazio si butta via: l'Empoli rimonta con Caputo e Marin Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Olimpico di Roma, si gioca Lazio-Empoli, gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Le ...Un calo inspiegabile nei secondi tempi rispetto ai primi. Nella frazione iniziale i biancocelesti occupano il primo posto per punti fatti ...