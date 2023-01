La Lazio beffata nel finale | 2-2 contro l' Empoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lanon riscatta la brutta figura di Lecce e si fa rimontare dall': 2-2 il risultato maturato nel, dopo il doppio vantaggio dei capitolini. In una partita dominata dai biancocelesti, avanti con i gol di Felipe Anderson e Zaccagni, uno per tempo, i toscani si riscattano con Caputo all'84' e con Marin nel recupero.La curva Nord è chiusa per un turno di squalifica, dopo i cori razzisti nella garai salentini alla ripresa del campionato. Il resto dello stadio Olimpico, però, onora il ricordo di Sinisa Mihajlovic: in curva Maestrelli campeggia una gigantografia dell'ex biancoceleste recentemente scomparso.La squadra di Sarri dimostra di reagire alla sconfittai salentini: bastano due minuti per sbloccare la gara (con la complicità della deviazione decisiva ...

