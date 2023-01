La forza rigenerante della inverno-terapia

Leggi su panorama

(Di domenica 8 gennaio 2023) Gli americani chiamano «wintering» la ricerca del freddo, del buio e del silenzio per ricaricarsi di nuove energie. Per farlo occorre staccare la spina, rifugiarsi in una «cabin» di design e dedicarsi al «forest bathing», ossia passeggiate nei boschi per avvertire le vibrazioni positive degli alberi. Piace a pochi perché le giornate sono brevi, si sta reclusi in casa e si dilapida la tredicesima in riscaldamento. Inoltre, aleggia tutt’intorno quell’atmosfera opaca di disarmo che rende la rentrée del dopo feste ancora più gravosa. Eppure, preso per il verso giusto, l’inverno sarebbe la fase dell’anno più indicata per ripulirsi dalle tossine fisiche e mentali degli ultimi 12 mesi e prepararsi alla non lontana primavera. L’invito a sperimentare un percorso di wintering o, in versione autarchica, di «inverno-», arriva dagli Stati Uniti e, in particolare, dalla ...