Una Germani Brescia efficace solo a metà paga dazio alla vena realizzativa dellaTrentino, che espugna con merito il PalaLeonessa A2A con il punteggio di 78 - 73. Germani Brescia battuta dallaTrentino Una partita dai due volti, quella dei ...La partita dei bianconeri si apre con un primo quarto dalle alte percentuali al tiro e da un'ottima compattezza difensiva: laè avanti 6 - 15 dopo le triple di Flaccadori e Grazulis, ... A Brescia la Dolomiti Energia Trentino torna grande Basket Serie A, Trento sbanca il PalaLeonessa. Chiusa a Brescia la striscia negativa dell’Aquila. La CRONACA Vittoria al cardiopalma in quel di Brescia per la Dolomiti Energia. I trentini partono fort ...Lega Basket Serie A - FRECCIAROSSA FINAL EIGHT 2023 La Dolomiti Energia Trentino è la quarta squadra qualificata alla Frecciarossa Final Eight 2023 ...