La denuncia del deputato della Lega | coro “Napoli colera” durante il minuto di silenzio per Vialli

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Mentre tutto lo stadio di Marassi ricordava un uomo straordinario come Gianluca, si levavano cori tipo ‘’. L’ennesima vergogna è andata in scena a Genova e anche questa volta non succederà niente”. E’ ladi Simona Loizzo,e in commissione cultura alla Camera, su quanto sarebbe accaduto neldipera Marassi prima del via di Sampdoria-: “Chiederò l’audizione del presidenteFigc Gravina, perché il nostro calcio offre negli stadi uno spettacolo vergognoso e fuori degli stadi risse da anni Ottanta. Oggi è stata sporcata la memoria di un grandissimo uomo comee dì un altro grande ...

Responsabile Civile

Non sarebbe grave e rischia una. Nell'area di servizio c'era un servizio di vigilanza ... Il personale delle forze di polizia appositamente predisposto con ordinanza di servizioquestore di ...A fronte di tale crollo delle quotazioni, e al nettorialzo delle accise, i prezzi di benzina e ... Per tale motivo il Codacons, dopo laa Procure e Guardia di finanza, presenterà lunedì 9 ... Modulo di denuncia del sinistro stradale art. 143 CdA Cristiano Ronaldo in tribuna, ieri. E non poteva essere altrimenti. CR7 è stato escluso dall’Al Nassr, vincitore ieri per 2-0 sull’Al Tai, perché sta scontando la prima parte di una squalifica di due ...LE FOTO - VIDEO - Sfondati i cordoni di sicurezza. La polizia spara proiettili di gomma dagli elicotteri per disperdere i manifestanti, riportano media locali. Lula, il presidente in carica, non si tr ...