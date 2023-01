La Cina corre ai ripari | vuole vaccini buoni e tratta in segreto con Pfizer per avere una corsia privilegiata

(Di domenica 8 gennaio 2023) ... L' Ordinanza del 28 dicembre è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. n. 303 del 29 dicembre 2022 e resta in vigore fino al 31 gennaio 2023. La Germania impone un tampone anti - Covid per ...

Laai ripari e tratta con la Pfizer per un vaccino anti - Covid. L'obiettivo è contenere i contagi che secondo l' OMS stanno aumentando in maniera esponenziale Secondo l'agenzia di stampa ...Wall Streetcon salari cresciuti meno delle stime A dare l'abbrivio giusto ai mercati ... Le scorte settimanali Usa ieri sono risultate in calo in misura superiore alle attese e lasi prepara ... Moncler corre dopo annuncio in Cina dello stop a quarantene per i viaggiatori La ricercatrice da Houston Maria Elena Bottazzi Rovida: “Non sappiamo ancora abbastanza su questo virus. Dobbiamo entrare nell’ottica di un vaccino annuale ...Negli Stati Uniti è già diventata la variante predominante e responsabile di circa il 41% di tutte le infezioni. Adesso Kraken comincia ...