La Capitol Hill brasiliana I sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento | scontri con la polizia

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il presidente in carica, Lula, non si trova a Brasilia. E l'ex presidente è in Florida. Il governatore del Distretto federale di Brasilia esonera il suo ministro della Sicurezza, Torres, considerato responsabile della rivolta

Anche le immagini video raccontano un evento che ha tutta l'aria di essere una nuova 'Capito' in edizione brasiliana. Il presidente in carica, Luiz Inacio Lula da Silva, non si trova in questo ...Nelle immagini, che ricordano molto quelle dell'assalto a(avvenuto il 6 gennaio del 2021) , si vedono i sostenitori di Bolsonaro sul tetto dell'edificio. La stragrande maggioranza ... Assalto Capitol Hill: partner agente morto fa causa a Trump chiedendo 10 milioni di dollari di danni Una folla a sostegno dell'ex presidente di estrema destra si è riunita a Brasilia per contestare l'elezione di Lula – I manifestanti hanno fatto irruzione nel palazzo, la polizia si prepara a entrare ...Attacco dei sostenitori di Bolsonaro al palazzo presidenziale in Brasile: per i commentatori politici è la Capitol Hill del gigante latinoamericano ...