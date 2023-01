QUOTIDIANO NAZIONALE

Battuta la Grecia, oggi l'ultimo atto contro Fritz e compagni. Atp 250, ad Adelaide Djokovic contro ...Il punto della vittoria lo ha firmato Lucia, n.54 WTA, che ha liquidato 62 63, in un'ora e 18 minuti di gioco, Valentini Grammatikopolou, n.199 WTA, sconfitta per la prima volta in ... La Bronzetti porta l’Italia in finale United Cup, Berrettini sfida gli Usa “È un momento speciale: è fantastico aver portato l’Italia in finale – ha detto Bronzetti – Siamo una grande squadra, un bel gruppo di amici ed è bellissimo giocare questa competizione. Ma sono riusci ...E' finale per l'Italia dopo il successo per 4-1 sulla Grecia nella sfida alla "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic P ...