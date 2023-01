Kim sostituito in Sampdoria-Napoli | scopo precauzionale | le ultime sulle sue condizioni

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Kim è statotra il primo ed il secondo tempo di, il difensore è uscito a. Lefisiche di Kim non sono gravi, ma Spalletti non ha voluto rischiare nulla ed ha deciso di sostituire il difensore dal campo. Lenovità su Kim vengono date dalla redazione di Dazn che fa sapere: “Kim è uscito dal campo solo a. Non c’è un particolare problema fisico. Ma Spalletti ha deciso di toglierlo dal campo perché non vuole rischiare nulla“. Il 13 gennaio ilgioca con la Juventus, in una sfida scudetto molto importante. Spalletti vuole avere Kim pronto per quella partita. Inoltre fino ad ora Kim non era mai uscito dal campo, il sudcoreano è reduce ...