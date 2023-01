Kim lascia il campo all’intervallo | svelato in diretta il motivo della sostituzione

(Di domenica 8 gennaio 2023) Napoli inallo stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria per la sfida valevole per la 17esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro con l’Inter, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno l’obiettivo di riprendere la striscia positiva di risultati per consolidare il posto in vetta alla classifica. Sampdoria-Napoli: esce KimImportante per questoè avere tutti i giocatori al meglioforma. Al termine del primo tempo di Sampdoria-Napoli, con gli azzurri in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Osimhen, Spalletti ha chiamato la sua prima. Il difensore coreano Kim Min Jae ha fatto spazio ad Amir Rrahmani, che reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalnelle ultime uscite del Napoli. FOTO: ...

