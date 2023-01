Kiev | bombe russe a grappolo nella regione di Zaporizhzhia

ilmessaggero.it

"Il nemico russo ha sparato durante la nottea grappolo alla periferia di Zaporizhia". Lo ha detto Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare regionale riferisce Ukrinform. "Di notte, il nemico ha attaccato ancora una volta la ...Per ora non ci sono informazioni su eventuali vittime dell'attacco russo. Missili d'artiglieria ucraini hanno invece colpito e danneggiato la centrale elettrica di Starobeshevskaya, nella regione di ... Guerra Ucraina, Kiev: bombe russe a grappolo alla periferia di Zaporizhzhia. Mosca: «Centrale elettrica nel Do La guerra ha creato in Ucraina un campo minato di 250.000 chilometri quadrati. Lo afferma il primo ministro ucraino Denys Shmyhal: «attualmente è il più grande campo minato del mondo», ha detto all'ag ...(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Il nemico russo ha sparato durante la notte bombe a grappolo alla periferia di Zaporizhia". Lo ha detto Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare regionale riferis ...