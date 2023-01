Juventus | pronte due rescissioni | Allegri è una furia

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non c’è pace alla Continassa: stavolta il terremoto riguarda la squadra e due top che potrebbero salutare nelle prossime settimane. Nonostante l’ottimo percorso in campionato, che sta portando laad insidiare le prime posizioni dopo due anni consecutivi al quarto posto, non c’è pace alla Continassa. Dopo il terremoto societario che ha portato alle dimissioni del CdA un mese e mezzo fa, nel caos ci è finita la squadra adesso. Non è tutto oro quel che luccica. Dalle parti di Torino, infatti, c’è più di un grattacapo da risolvere: la stagione, in Serie A, sta procedendo discretamente dopo un avvio scioccante ma la retrocessione dalla Champions all’Europa League non è ancora stata digerita dai tifosi. A questo si aggiunge il gioco espresso dalla squadra di, che dalla sua ha la scusante degli infortuni ma rimane comunque colpevole di non ...