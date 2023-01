Juventus | la difesa trema | da record a dramma | cos’è successo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Labianconera sembrava essere il punto forte della squadra: la retroguardia dellaaffonda malamente. Da punto di forza a punto debole: il pacchetto difensivo bianconero si è sempre contraddistinto per un grandissimo spirito di sacrificio ed una solidità invidiabile, ma qualcosa lo ha scalfito. juvedipendenzaLe squadre di Massimiliano Allegri, storicamente, subiscono pochi gol. Lo dice la sua storia di allenatore, ma anche quella della Serie A stessa: le squadre vincenti sono sempre quelle che, innanzitutto, subiscono meno reti delle altre. Da qui la dicitura, negli anni, di campionato italiano “tattico”, piuttosto che appassionante e ricco di giocate e tecnicismi puri che esaltano i tifosi in paesi come l’Inghilterra o la Spagna. In realtà le ultime stagioni hanno detto il contrario anche riguardo ciò: sono sempre di più i gol segnati ...

Un ruolo importante per le otto vittorie consecutive ottenute dallain campionato è stato inevitabilmente ricoperto dalla. La compagine di Allegri ha ritrovato quell'impermeabilità ...... con i cross di Luis Alberto (spioventi su primo palo) di difficile lettura per laospite ... la Lazio torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, entrambe perse controe ... Juventus, difesa (quasi) da record: 12 clean sheet in 17 giornate. I NUMERI Otto vittorie consecutive, zero gol subiti. Questi sono fatti non chiacchiere! Seconda miglior difesa europea dietro soltanto al Barcellona. Certo di calcio né possiamo discutere quanto vogliamo, ma ...Con quelli di ieri sono 24 i gol subiti fin qui dall'Inter in Serie A. Eguagliate le peggiori difese degli ultimi 25 anni, come quelle della stagione 04/05 e 14/15 (anche in quel caso 24 ...