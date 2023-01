Juventus | i numeri della rinascita | dalla difesa top al cambio di marcia nella ripresa

(Di domenica 8 gennaio 2023) I bianconeri hanno la seconda miglior retroguardia d'Europa e non subiscono gol da otto gare. Decisivi anche i secondi tempi: son ben 38 i punti conquistati dal 45' in ...

I bianconeri hanno la seconda miglior retroguardia d'Europa e non subiscono gol da otto gare. Decisivi anche i secondi tempi: son ben 38 i punti conquistati dal 45' in ...Che continuano a non essere entusiasmanti, ma intanto,alla mano, ladimostra di credere nella rimonta e si prepara, venerdì prossimo, a uno snodo cruciale della sua stagione, andando ... Juve, Allegri dà i numeri: difesa perfetta ma non solo I bianconeri hanno la seconda miglior retroguardia d'Europa e non subiscono gol da otto gare. Decisivi anche i secondi tempi: son ben 38 i punti conquistati dal 45' in avanti ...La Juventus che vince l'ottava gara consecutiva, si regala una notte da prima inseguitrice del Napoli a meno quattro, che probabilmente tornerà meno sette, ma quanto meno dimostra ...