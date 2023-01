Juve | Allegri dà i numeri | difesa perfetta ma non solo

(all.) 6,5 Lasoffre ma vince senza subire gol. Un copione che non cambia e che tutto sommato non potrebbe piacergli di ...Lacontinua a vincere, ad inanellare punti e a inseguire il sogno primo posto. I bianconeri stanno ... e a testimoniare quanto bene stiano facendo gli uomini di Massimilianoci sono diverse ...(ANSA) - TORINO - La Juventus continua a scalare la classifica, ma Allegri cerca di non alimentare i sogni. "Il Napoli viaggia a ritmi infernali, al momento possiamo solo fare il ...Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, è in tribuna al Moccagatta per seguire la sfida tra la Juventus Next Gen e il Pordenone.