Jannik Sinner giocherà il Kooyong Classic? Gli organizzatori confermano la presenza | ma l’infortunio all’anca…

(Di domenica 8 gennaio 2023)si è infortunato all’anca destra in occasione del quarto di finale del torneo ATP 250 di Adelaide. Il tennista italiano ha accusato un dolore nel corso del decimo game del primo set, è rimasto in campo ma non è riuscito a contrastare lo statunitense Sebastian Korda ed è stato eliminato. L’altoatesino si è sottoposto a una risonanza magnetica e a degli esami di rito al termine dell’incontro, l’esito è stato buono e non si sono registrati gravi danni fisici. L’obiettivo è chiaramente puntato sugli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 16 al 29 gennaio. Prima dell’appuntamento più importante di questo avvio di stagione,avrebbe dovuto prendere parte al, torneo di esibizione in programma dal 10 ...

Ancora un infortunio a far tremare i tifosi italiani in vista degli Australian Open, al via tra appena una settimana (16 gennaio) a Melbourne. Dopo(guaio all'anca ad Adelaide, scongiurate lesioni, ndr), anche Lorenzo Musetti è stato costretto a lasciare via libera a Frances Tiafoe , n.19 del ranking, ritirandosi dopo appena mezz'...... Simone Tartarini, l'infortunio di Musetti sarà approfondito nelle prossime ore, ma la preoccupazione è inevitabile e per i colori italiani si aggiunge a quella per, costretto al ... Allarme Sinner, che cosa succede a Jannik Nuovo infortunio e quella strana sindrome... Jannik Sinner si è infortunato all’anca destra in occasione del quarto di finale del torneo ATP 250 di Adelaide. Il tennista italiano ha accusato un dolore nel corso del decimo game del primo set, è r ...Minuto per la lettura Infortunio all’anca per Jannik Sinner ad Adelaide e conseguente sconfitta per il tennista italiano che esce ai quarti di finale ADELAIDE (AUSTRALIA) –… Leggi ...