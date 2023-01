Jambow Jane | la famiglia che fa musica tra Brasile e Italia

Leggi su optimagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato. C’è una enormità divalida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione. Mi ero già imbattuto in questa affascinantedi originine ma emigrata inper poi ritornare nel proprio paese, seppur portandosi contaminazioni brasiliane, non solo nell’uso della lingua portoghese che usano in alcuni brani. Mi sono ricollegato con loro perché mi hanno ...