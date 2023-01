Ivan Zazzaroni | «Allo Stadium forte emozione per Vialli»

(Di domenica 8 gennaio 2023), direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato sul suo quotidiano il saluto dell’Allianza Gianluca: «Voglio un addio allegro, non grigio, è stata la richiesta di Luca quando ha capito di essere arrivato alla fine. E ieri la famigliaha fatto sapere che il modo migliore per ricordarlo è proprio quello di rispettarne la dolcissima volontà: il sorriso e la leggerezza hanno fatto parte della prima vita del campione; il sorriso è rimasto a lungo suo compagno anche nella seconda, in cui ha prevalso un’intollerabile sofferenza. Non è stato allegro, ma estremamente emozionante, l’addio che il pubblico dell’Allianzha dato al capitano: la luce accesa sul terreno di gioco, al buio l’intera cornice, le squadre schierate su due linee e poco ...

ilmessaggero.it

, direttore del Corriere dello Sport, ha raccontato sul suo quotidiano il saluto dell'Allianz Stadium a Gianluca Vialli: "Voglio un addio allegro, non grigio, è stata la richiesta di ...Anchesottolinea il diverso atteggiamento di Allegri, sul Corriere dello Sport. 'Ho capito che Mister Silenzio e Lavorare stava cominciando a credere in qualcosa di più grosso quando l'... Vialli morto, Roberto Mancini come sta Il dolore (e il silenzio) dell'amico. Zazzaroni: «Sta versando tantiss Zazzaroni: «Allegriout ne ha vinte otto di fila. Non penso sia solo culo…». Il commento del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive di Massimiliano Allegri nel suo editoriale per il C ...L'ultimo abbraccio pubblico tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, tra gioia e commozione, dopo il trionfo dell'Italia a Euro 2020, rimarrà nello memoria di tutti. Il ct e ...