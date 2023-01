Italia-USA | United Cup tennis | gli azzurri si arrendono in finale

OA Sport

L'adesso non può più recuperare lo svantaggio di 3 - 0. Gli altri due azzurri in precedenza erano stati sconfitti nei due incontri di finale: il ko di Lorenzo Musetti è stato causato da un ...Con un occhio agli. Volodymir Zelensky chiede all'l'invio di un sistema missilistico terra - aria Samp/t di ultima generazione. Ma sono pochi esemplari fondamentali per la difesa del suolo ... United Cup 2023, Italia sfavorita in finale contro gli USA. Fondamentali Berrettini e Musetti, donne statunitensi superiori Con il successo di Taylor Fritz su Matteo Berrettini per 7-6(4) 7-6(6) in due ore e 16 minuti, va agli Stati Uniti la prima edizione della United Cup. L’Italia non può ora più recuperare lo svantaggio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-KEYS DOPO BERRETTINI-FRITZ 10:03 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Fritz. Gli USA si aggiudicano dunque l ...